طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة والكويت 46 درجة مئوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد طقس الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة
الامارات 42 درجة مئوية
الطقس صحوا إلى غائم جزئيا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، والرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والموج يكون في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط .
الكويت 46 درجة مئوية
نهارًا حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة .
ليلًا حار إلى حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة .
السعودية 42 درجة مئوية
يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. كذلك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
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