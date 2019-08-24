السودان.. توقيع الإعلان الدستوري اليوم بحضور إقليمي ودولي

يبدأ السودانيون، اليوم، أولى خطوات المرحلة الانتقالية، إذ ينتظر أن توقّع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي وثيقتي الاتفاق السياسي والاعلان الدستوري.

وأكّد القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، في حديث إلى صحيفة «البيان» الإماراتية، أنّ الإعلان عن الحكومة الانتقالية سيتم في 28 أغسطس الجاري، لتؤدي القسم صباح اليوم التالي مباشرة أمام مجلس السيادة ورئيس الوزراء ورئيس القضاء، مشيراً إلى انعقاد أول اجتماع بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء في الأول من سبتمبر المقبل، ليتم الشروع الفوري في عملية السلام، باعتبارها الأولوية بموجب الوثيقة الدستورية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، على أنّ السبت يمثّل يوماً وطنياً خالصاً، معلنة عن مواكب احتفال ستنتظم في كل مدن البلاد بعد التوقيع. ودعت قوى التغيير في بيان، أمس، إلى الاحتفال في ساحة الحرية قرب مطار الخرطوم الدولي. وكشفت القوى، عن توقيع الجماهير اليوم على عهد الحفاظ على الفترة الانتقالية والديمقراطية، مشيرة إلى أنّ اليوم سيشهد فقرات احتفال تتضمن معارض منها معرض للشهداء ومعرض أرشيفي للثورة.

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