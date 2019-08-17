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الان تتابع موسم الطائف يحدد ٢٠ أغسطس يوم استثناني بسوق عكاظ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
أعلن سوق عكاظ عبر حسابه في تويتر عن يوم استثنائي عن باقي الأيام لزواره الكرام حيث سيكون افتتاح السوق من الساعة ٩ مساء وحتى الساعة ٢ صباحا.
وقال عبر حسابه : الزوار الكرام؛استثناءً عن باقي الأيام سيكون افتتاح سوق عكاظ يوم 20 أغسطس من الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحًا وستكون أول رحلة للتنقل الترددي الساعة ٨:١٥ مساء.
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