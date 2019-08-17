موسم الطائف يحدد ٢٠ أغسطس يوم استثناني بسوق عكاظ

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أعلن سوق عكاظ عبر حسابه في تويتر عن يوم استثنائي عن باقي الأيام لزواره الكرام حيث سيكون افتتاح السوق من الساعة ٩ مساء وحتى الساعة ٢ صباحا.

وقال عبر حسابه : الزوار الكرام؛‏استثناءً عن باقي الأيام ‏سيكون افتتاح ⁧سوق عكاظ⁩ ‏يوم 20 أغسطس ‏من الساعة 9 مساءً وحتى 2 صباحًا وستكون أول رحلة للتنقل الترددي الساعة ٨:١٥ مساء.