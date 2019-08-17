الان تتابع الكويت تضبط مسيئًا للذات الإلهية عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت – وكالات - الخليج 365
ضبطت سلطات وزارة الداخلية في الكويت، أمس الجمعة، أحد الأشخاص بتهمة التعدي على الذات الإلهية، من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب يوم من حادثة الناشطة كريمة التي تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاتها بعد اتهامها بإهانة الدين الإسلامي.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية إنّها”قامت فور تلقيها بلاغًا حول الشخص المسيء في مقطع الفيديو بالبحث والتحري عنه، حيث تم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه”.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون على الجميع، وعدم تهاونها مع أي شخص يتطاول على الذات الإلهية والدين الإسلامي.
وفيما لم تُرفق وزارة الداخلية، في بيانها الرسمي، مقطع الفيديو المقصود أو تفاصيل حول الشخص المسيء، إلا أنه سبق أن تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو لوافد لبناني تحدث فيه عن صيام يوم عرفة بطريقة مثيرة واستفزازية.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت، الخميس، بيانًا حول الناشطة كريمة المعروفة بـ (المتمردة)، والتي تم اتهامها بإهانة الدين الإسلامي، بعد الحديث عن قضية الحجاب وعلاقته بدخول الجنة، حيث أكدت الوزارة اتخاذها الإجراءات القانونية حيالها.
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