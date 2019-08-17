قطر تكشف موقفها من "أحداث عدن" وتوجه رسالة عاجلة لجميع الأطراف

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، "أن قطر تؤكد أهمية ضمان وحدة اليمن وصون مكتسباته، وضرورة منع تمزيق نسيجه المجتمعي"، داعيا كافة الأطراف إلى وقف الحرب، وتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة الإنسانية.

وأوضح وزير الخارجية القطري، في تغريدة أخرى، أن "ما يحدث في اليمن من كارثة إنسانية حقيقية، يتطلب وقفة صادقة وصريحة من أطراف الصراع في اليمن في المقام الأول، لوقف الحرب وإنهاء المأساة التي لا يدفع ثمنها سوى الأبرياء من الشعب اليمني".

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت على ألوية ومعسكرات تابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، بعد معارك بين الطرفين انتهت بالسيطرة على القصر الرئاسي، إلا أنه وبعد تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية، قرر المجلس الانتقالي الجنوبي انسحاب قواته من المواقع التي سيطر عليها، وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، فجر اليوم السبت، بدء وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني في الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن.