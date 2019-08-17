الكويت تشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان

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تشارك الكويت في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان "الحرية والتغيير" غدا السبت، وذلك بحضور عدد من الرؤساء والوزراء من حول العالم.
وقال سفير الكويت في الخرطوم بسام القبندي - في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الجمعة - إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، سيرأس وفد الكويت المشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان.
ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة غدا السبت، بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي، وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا، وطبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين قوى الحرية، والمجلس العسكري فإن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد سيكون في 28 أغسطس الجاري، على أن يسبقه تسمية رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي.
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