شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عراقى يتهم الحكومة بالتستر على اختطاف 1600 مواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب العراقي أحمد الجبوري، امس الجمعة، إن "تجاهل اختطاف 1600 مواطن يعرض الحكومة للمساءلة لتسترها على الخاطفين" ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء .

وأوضح الجبوري، بتغريدة على حسابه في "تويتر"، أن "تجاهل الحكومة الحالية والسابقة لاختطاف أكثر من 1600 مواطن عراقي بعد وصولهم لأماكن تسيطر عليها قوات أمن حكومية في الرزازة والنخيب وأسمدة بيجي والنباعي والحويش، أثناء سيطرة عصابات داعش، يعرضها للمساءلة القانونية لتسترها على الجهات الخاطفة".

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وأضاف "لن نسكت طالما الحكومة ساكتة عن المفقودين".

وكان الجبوري قد كشف في وقت سابق، عن وجود أكثر من 1600 مفقود ومخطوف من ثلاث محافظات عراقية هي نينوى، والأنبار، وصلاح الدين.