شكرا لقرائتكم خبر عن سودانى يمشى 135 كم لحضور الاتفاق بين المجلس الانتقالى و"الحرية والتغيير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توجه والد الشاب السوداني عثمان قسم السيد الشيخ الذي قتل فى احداث فض الاعتصام ، مشيا من مدينة أربجي بولاية الجزيرة نحو الخرطوم لحضور التوقيع النهائي بين المجلس الانتقالي و"الحرية والتغيير" ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وقال أحد أفراد أسرة عثمان، إن "والده محمد قسم السيد قرر قطع مسافة 135 كيلومترا وفاء لابنه الذي أصيب بطلق ناري في الثالث من يونيو 2019، أثناء أحداث فض اعتصام القيادة العامة".

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وأضاف أن "الشاب نقل إلى مستشفى علياء بالسلاح الطبي وتوفي لاحقا هناك، ونقل جثمانه لمشرحة مستشفى أم درمان".

يذكر أن التوقيع النهائي على الاتفاق الدستوري بين قوى المعارضة السودانية ممثلة بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، والمجلس الانتقالي العسكري، مقرر اليوم السبت في قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية.