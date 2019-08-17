شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدعو لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت فرنسا امس الجمعة لإنهاء القتال فورا بمدينة إدلب السورية وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تندد على وجه الخصوص بقصف مخيمات اللاجئين. وعلى مدى الأسبوع الماضي أحرز الجيش السوري تقدما صوب بلدة خان شيخون في إدلب في تحرك قد يؤدي إلى تطويق الجزء الجنوبي من الجيب الخاضع لسيطرة مسلحي المعارضة.

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