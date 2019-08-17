شكرا لقرائتكم اسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة بعد اسابيع من الهدوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب- | منذ ساعة في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 17 أغسطس 2019 / 03:32

أطلق فلسطينيون في قطاع غزة صاروخا باتجاه جنوب اسرائيل مساء الجمعة في أول هجوم من نوعه منذ أكثر من شهر وفق الجيش الاسرائيلي.



وقال بيان عسكري اسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية اعترضت مقذوفا بعد سماع دوي صفارات الإنذار في مدينة سديروت الجنوبية ومحيطها.

وأفاد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان هذا الهجوم هو الأول منذ 12 تموز(يوليو).

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وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان 32 فلسطينيا جرحوا بنيران اسرائيلية على طول السياج الحدودي في غزة خلال مسيرات العودة الاسبوعية هناك.

وقالت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي ان 5,600 فلسطيني تظاهروا على طول الحدود، بعضهم ألقى قنابل يدوية وأدوات متفجرة نحو الجنود اضافة الى محاولة الوصول الى السياج نفسه. وأضافت ان الجنود ردوا بـ "وسائل لمكافحة الشغب" لكنها نفت علمها باطلاق رصاص حي.

وبدأت التظاهرات الدورية والاشتباكات على طول السياج الحدودي في قطاع غزة المحاصر في آذار (مارس) عام 2018.

وقُتل 302 فلسطينيا على الاقل بنيران اسرائيلية عند المنطقة الحدودية في غزة منذ ذلك الحين، غالبيتهم خلال التظاهرات. كما قتل سبعة اسرائيليين في أعمال عنف مرتبطة بغزة في نفس الفترة. وتراجعت حدة التظاهرات في الأشهر الاخيرة بعد هدنة رعتها الامم المتحدة ومصر.