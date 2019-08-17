شهيد في الضفة و67 جريحاً بمسيرات غزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني، أمس، برصاص الجيش «الإسرائيلي»؛ بعد إصابته لمستوطنين دهساً في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وسائل إعلام «إسرائيلية»: إن مستوطنين اثنين أصيبا في عملية دهس جنوبي الضفة. وقال جيش الاحتلال، في بيان، إنه تلقى تقريراً عن عملية دهس قرب مجمع مستوطنات «عتصيون» في جنوب الضفة، وأشار الجيش إلى أنه تم «تحييد» المهاجم، في إشارة إلى قتله. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، لاحقاً، أنّ فلسطينياً ارتقى متأثراً بإصابته برصاص شرطي «إسرائيلي» أطلق النار عليه؛ إثر قيامه بعملية دهس. من جهتها، قالت «نجمة داود الحمراء» التابعة للاحتلال، إن «حالة أحد المستوطنين خطرة للغاية، وإن حالة الآخر متوسطة».

إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 67 إصابة بجروح مختلفة، منهم 34 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال «الإسرائيلي» خلال الجمعة ال70 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي القطاع، في حين تعرض العشرات لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانياً؛ جرّاء مهاجمة قوات الاحتلال للمشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع؛ إثر قمع جيش الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت، في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله. وتوجه المشاركون في المسيرة باتجاه منطقة عين سامية؛ احتجاجاً على سرقة الأرض والمياه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، والقوى الوطنية والإسلامية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.

Advertisements

وكان عشرات المواطنين توجهوا لتأدية صلاة الجمعة في أراضي عين سامية، إلا أن جيش الاحتلال نصب حاجزاً ومنعهم من الوصول إلى المنطقة، وأجبرهم على الابتعاد.

وأفاد شهود عيان بأن قنابل الغاز والصوت أدت إلى احتراق عدد من الأراضي.

وأدى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس؛ تعبيراً عن رفضن سياسة هدم البيوت التي ينوي الاحتلال تنفيذها لاحقاً، وتنديداً برفض مصادرة الأراضي في الحي.

(وكالات)