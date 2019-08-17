شكرا لقرائتكم خبر عن «فرح السودان» يكتمل اليوم بالتوقيع على «الدستورية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اكتملت الاستعدادات للتوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان، اليوم السبت، في وقت يأمل السودانيون أن يفتح الأمر الطريق أمام استقرار بلادهم، على الرغم من تحديات المرحلة الانتقالية، في حين دعا رئيس حركة مسلحة، «قوى إعلان الحرية والتغيير» إلى عدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية. واتخذت السلطات في السودان، إجراءات أمنية مشددة؛ لاستقبال المشاركين في حفل التوقيع على الإعلان، المقرر اليوم.

وسيحضر الحفل عدد من رؤساء دول إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية، ورؤساء الأحزاب وقادة المجتمع المدني.

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) صوراً للاستعدادات التي تمت في قاعة «الصداقة» بالعاصمة السودانية، الخرطوم، والتي من المقرر أن تحتضن حفل التوقيع على الإعلان الدستوري. وسيحمل حفل التوقيع اسم «فرح السودان».

ويتوج توقيع الوثيقة الدستورية ثمانية شهور من الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، ويعني دخول الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حيّز التنفيذ.

ويعد المتظاهرون، إلى جانب ممثليهم السياسيين، الاتفاق انتصاراً للثورة وأهدافها، ويرى قادة الجيش أنهم بذلك جنبوا البلاد حرباً أهلية.

وأمام الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية مهام رئيسية؛ من أبرزها: العمل على إنهاء الحرب، وتحقيق السلام خلال ستة أشهر، إضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية، التي بسببها خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، مطالبين بتغيير البشير. كما ستشهد المرحلة الانتقالية البالغة 39 شهراً، تفكيك بنية النظام السابق، ومحاسبة مسؤوليه عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثلاثين عاماً.

ويعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ملفاً أساسياً؛ لما له من تأثير على مجمل أوضاع البلاد.

وحدد الإعلان الدستوري أيضاً ضرورة العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من وظائفهم، ووضع إصلاح قانوني.إلى جانب إنشاء آليات؛ لوضع دستور جديد للبلاد، وتعزيز دور المرأة والشباب، وتوسيع فرص مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتتطلب هذه التحديات تعاون جميع الفرقاء؛ لإنجاحها، وحماية ما تحقق من أي حركة ارتدادية.

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من جهة أخرى، دعا رئيس «حركة العدل والمساواة»، جبريل إبراهيم، «قوى الحرية والتغيير» إلى عدم الاستعجال في توقيع الوثيقة الدستورية. وقال إبراهيم في تصريحات إن وثيقة الإعلان الدستوري، تجاوزت مناقشة قضية الحرب وتحقيق السلام، مشيراً إلى أن الجبهة الثورية، لن تشارك في حفل التوقيع.

وأشار إلى أن «توقيع الوثيقة الدستورية دون مشاركة الجبهة الثورية وبقية الجماعات المسلحة، لن يساهم في وحدة أهل السودان، ولن يقود إلى وقف الحرب، كما أنه لن يساهم في استقرار البلاد».

من جانبه، دعا نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان قادة وأعضاء الحركة إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق والعمل في هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.

أشار عرمان إلى تلقيهم دعوة للمشاركة في الاحتفال، وتلقي دعوة أخرى من أحد رؤساء الدول لمرافقته للخرطوم.

وطبقاً للبيان يجري رئيس الحركة الاتصالات والترتيبات؛ لإرسال وفد برئاسة الأمين العام وآخرين إذا مضت الترتيبات؛ وفق ما هو مخطط له، وأضاف: علينا أن نحتفل بالتوقيع، وأن نذكر الناس بشعارات الثورة «حرية، سلام وعدالة» كما يجب أن تغير الأفكار والمفاهيم أولاً.

ووفقاً للبيان ستقوم قيادة الحركة الشعبية مرة أخرى بإرسال وفد عالي المستوى إلى الخرطوم؛ للعمل في ثلاث جبهات؛ هي: تحقيق السلام، وبناء الحركة في وسط الجماهير، وترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق أسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وإنجاح مهام الفترة الانتقالية.

على صعيد آخر، وصل قطار عطبرة مرة أخرى للخرطوم عشية أمس الجمعة؛ وذلك لحضور مراسم التوقيع.

وعرفاناً بالدور الكبير للمرأة السودانية في الحراك الشعبي الذي وضع حداً لنظام «الإخوان»، فقد تم تخصيص عربة مستقلة من القطار ل«الكنداكات».

(وكالات)