كارل شبيتلر.. شاعر سويسرا الملحمي

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قبل أن يصبح معروفاً كشاعر، عمل «كارل شبيتلر» مدرساً خصوصياً، وصحفياً، وسافر في أنحاء سويسرا، ليتعرف إلى بلاده بمناخاتها المختلفة، فقادته خطواته إلى جامعة زيوريخ، ومن ثم درس فيها فترة من حياته، وكان بدأ كتابة الشعر عام 1862 واصفاً هذه المرحلة من حياته ب«المنعطف» واعتمد على الكتابة الشعرية، لإعلان رغبته في التحدي والغضب، والتخفف من الحمولات الثقيلة التي تضغط على القلب.

كارل شبيتلر كاتب سويسري كان يكتب باللغة الألمانية، ولد في 24 إبريل/ نيسان 1845 في مدينة بازل وتوفي في 19 ديسمبر/ كانون أول 1924 وحصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1919 وكانت الجائزة قد حجبت عام 1918 وهو أيضاً قاص وكاتب مقالات، اسمه الحقيقي كارل فيليكس تاندم، كان والده موظفاً مرموقاً في الدولة، ورغب في أن يكون ابنه محامياً ذا صيت ذائع، لكن الابن المتمرد كان له رأي آخر، فرفض الدراسة والعمل في المحاماة.

حصل كارل شبيتلر على مستوى تعليمي جيد في برن، ثم في بازل، حيث بدأ عام 1863 بدراسة الحقوق، لكن هذه الدراسة لم توافق ميوله، فانتقل- بعد خصام مع والده- بطريقة تشبه الهروب إلى لوتسرن، واستقر فيها، وأخذ في دراسة علم اللاهوت في زيوريخ، ثم تابع هذه الدراسة في مدينة هايدلبرج الألمانية، وتركز اهتمامه في أثناء دراسة اللاهوت على جمع الآراء المناهضة للمسيحية على نحو خاص.

عمل شبيتلر محرراً في صحف عدة، منها الملحق الأدبي لصحيفة زيوريخ الجديدة، ثم ترك عمله عام 1892 ليتفرغ للكتابة الإبداعية، وحصل خلال مسيرته على تكريم أوساط أدبية عدة، وحصل على جائزة شيلر الأدبية من ألمانيا، وعلى وسام فارس من الدولة الفرنسية.

وذكر شبيتلر في سيرته الذاتية أن شهر أكتوبر/ تشرين أول من عام 1862 كان منعطفاً مهماً في حياته، يقول: «فجأة كالبرق، وبوضوح الشمس في رابعة النهار هبط علي، إنه هو، لا الموسيقى ولا الرسم، بل الشعر، ففيه يمكنك أن تعبر عن التحدي وعن السخط، بل عن كل شيء يثقل عليك وتريد أن تبوح به».

الأعمال الفكرية والأدبية لكارل شبيتلر قائمة - من جانب آخر- على الإحساس البطولي، فصار يقدم نفسه باعتباره الشاعر الملحمي، ثم اقتنع بأن وجوده محصور في المجال الأدبي.

اهتم شبيتلر بالأساطير اليونانية، وصدر كتابه الأول عام 1881 بعنوان «بروميثيوس وإبيميثيوس»، ثم صدر له عمل آخر بعنوان «بروميثيوس الصبور» وجمع مقالاته الصحفية في كتابين هما «رموز أدبية» و«حقائق ضاحكة»، ثم صدرت له مجموعة قصصية بعنوان «الملازم كونراد»، ولم يكتب سوى مسرحية واحدة بعنوان «عضو البرلمان».

في بداية الأمر وقع كارل شبيتلر نصه «بروميثيوس وإبيميثيوس» باسمه الحقيقي «كارل فيليكس تاندم» في عام 1881 وقد واجهت هذه القصيدة الملحمية انتقادات لاذعة، حين صدرت في كتاب، حيث قام خلالها بمساءلة النظرية اللاهوتية الغربية، عن طريق شخصيتين أسطوريتين معروفتين.

ويعرف هذا النص الشعري بالدراسة النفسية الشاملة المصاحبة له، وقد أكملها المحلل النفسي البارز كارل يونج، وأدت هذه الدراسة الشاملة في نهاية المطاف إلى إعادة النظر في كاتب النص والمراجعة الجدية للمادة، وأعاد كارل شبيتلر نشر القصيدة في عام 1929 تحت اسمه الشائع والمتداول، الذي وقع به أغلب أعماله وأعاد صياغة عنوان النص.

حقق شبيتلر قفزة كبيرة في إبداعه عبر كتابه «ربيع أولمبي» ويدور حول الميثولوجيا اليونانية عبر أجزائه الأربعة: «الصعود إلى السماء- هيرا العروس- أوج الزمان- النهاية والتحول»، وظل يعمل على هذا الكتاب لمدة خمس سنوات، فقد صدرت الأجزاء الأربعة بين عامي 1900 و1905.

ومن أعماله الأخرى «فراشات» و«قصائد بالاد» و«علاقاتي مع نيتشه» و«أغاني العشب» و«الأمثال الأدبية»، وكان نصه الشعري والنثري لا يجسد فقط مواهبه الطبيعية ككاتب كبير استحق عن جدارة جائزة نوبل، بعد احتجابها لمدة عام، بل إن هذا النص يجسد توليفة فكرية تؤاخي بين السياسة والدين والأدب.