شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتنصل من تعهدات إطلاق «جريس-1» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبحرت الناقلة الإيرانية التي كانت محتجزة في منطقة جبل طارق، أمس الجمعة، غداة قرار المحكمة العليا في المنطقة الخاضعة للحكم البريطاني، السماح لها بالمغادرة، بعد فشل الولايات المتحدة في مسعى اللحظات الأخيرة الذي حاولت من خلاله إعادة النزاع إلى المحكمة، ورأت إيران أنها حققت انتصاراً، من دون أن تتعهد بأي شيء في المقابل، على خلاف تصريحات مسؤولين في سلطة جبل طارق، معتبرة ذلك «نصراً» لطهران.

وكانت القوات الخاصة بالبحرية الملكية البريطانية احتجزت الناقلة «جريس 1» في جنح الظلام عند المدخل الغربي للبحر الأبيض المتوسط في الرابع من يوليو/تموز الماضي، للاشتباه بأنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي بنقل نفط إلى سوريا.

وكانت الناقلة تحمل 2.1 مليون برميل من النفط كانت متجهة إلى مصفاة بانياس في سوريا، وهو ما تنفيه طهران. وألغت جبل طارق أمر احتجاز الناقلة الخميس، بعدما قالت إن طهران قدمت ضمانات مكتوبة بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا.

وقال مسؤولون إيرانيون إن الناقلة «جريس 1» أبحرت مغادرة جبل طارق، بعدما أنهى طاقمها المكون من 25 شخصاً، استعداداتهم التي تشمل إعادة التزود بالوقود. ووصفوا المحاولة الأمريكية لمنع الناقلة من الإبحار بأنها «قرصنة»، ونفوا أن تكون إيران قدمت أي ضمانات مقابل الإفراج عن الناقلة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن جليل إسلامي، مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قوله: «بناء على طلب المالك، ستتجه ناقلة النفط جريس 1 صوب البحر المتوسط بعد إعادة تسجيلها تحت العلم الإيراني، وتغيير اسمها إلى أدريان داريا، في أعقاب إعدادها للرحلة».

ونفت إيران أن تكون قدمت أي ضمانات للإفراج عن السفينة، وقالت إن سلطات جبل طارق تسعى فحسب، إلى «حفظ ماء الوجه». ونقل موقع شبابي تابع للإذاعة الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قوله، أمس الجمعة، إن «إيران لم تعط أي ضمانات بشأن عدم توجه جريس 1 إلى سوريا من أجل ضمان الإفراج عنها». وأضاف: «إن وجهة الناقلة لم تكن سوريا، وحتى إن كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحداً آخر».

وفي محاولة «لنزع فتيل» الأزمة، كان رئيس وزراء جبل طارق التقى مع مسؤولين إيرانيين في لندن. ووافق في وقت لاحق، على إطلاق سراح الناقلة بعدما قال إنه تلقى ضمانات بأن الشحنة لن تتجه إلى سوريا.

وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» بأن محاولة «القرصنة» الأمريكية باءت بالفشل، معتبراً أن ذلك يظهر «ازدراء إدارة ترامب للقانون».

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ورحب المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، بما قال إنه نصر لإيران تم تحقيقه من دون أي تنازلات. وكتب ربيعي في تغريدة: «ناقلتنا التي احتجزت بشكل غير شرعي، أطلق سراحها. هذا النصر من دون تقديم أي ضمانة، هو نتيجة دبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق أمة».

وكان فابيان بيكاردو رئيس وزراء جبل طارق، قال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «بوسعها (جريس 1) المغادرة بمجرد ترتيب اللوجستيات اللازمة لإبحار سفينة بهذا الحجم إلى وجهتها المقبلة». وعندما سئل عن الطلب الأمريكي أجاب أن الأمر متروك لقرار المحكمة العليا في جبل طارق. وأضاف: «قد يرجع الأمر إلى المحكمة مرة أخرى بالقطع».

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جميع البحارة من أنهم إذا انضموا لطاقم أي سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، فسيعرضون أنفسهم للمنع من دخول الولايات المتحدة.

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس أن الناقلة «جريس 1» كانت تقدم المساعدة للحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره واشنطن «منظمة إرهابية»، عبر نقلها النفط من إيران إلى سوريا عندما تم ضبطها الشهر الماضي. وقالت: «أفراد طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني عبر نقل النفط من إيران قد يكونون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات أمريكية، أو قد يُرفض دخولهم إلى الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالإرهاب». وأضافت: «على قطاع البحرية أن يدرك أن الحكومة الأمريكية تنوي إلغاء التأشيرات التي يحملها أفراد طواقم كهؤلاء».

وتابعت: «في حالة ناقلة النفط جريس 1، سنستمر بالعمل طبقاً لسياساتنا الحالية في ما يتعلق بهؤلاء الذين يقدمون دعماً مادياً للحرس الثوري الإيراني».

وبعد الإفراج عن «جريس 1»، جددت بريطانيا مطالبتها بأن تفرج إيران عن الناقلة «ستينا امبرو» التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في مضيق هرمز في 19 يوليو/تموز. وقالت طهران إن «ستينا إمبرو» خالفت «قوانين الملاحة الدولية» لكن الخطوة الإيرانية اعتبرت على نطاق واسع بأنها رد انتقامي على احتجاز «جريس 1».

وقالت بريطانيا إن إيران يجب أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة «جريس 1»، لن تذهب إلى سوريا، وإنها لن تسمح لإيران أو لأي شخص بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «علمنا أن حكومة جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بأن «جريس 1» لن تذهب إلى سوريا. على إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها».

وأضاف البيان: «لن نؤيد أو نسمح لإيران، أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن نظام استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه».(وكالات)