صدامات في كشمير.. والهند تعد بتخفيف القيود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت السلطات الهندية، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في تخفيف قيودها المفروضة على إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع إسلام آباد، معلنة عودة العمل في المدارس، وإعادة بعض خطوط الهاتف، بما يشمل عاصمته سريناجار، التي شهدت وقوع صدامات بين محتجين رافضين لقرار إلغاء الحكم الذاتي للإقليم والشرطة، في وقت بحث فيه رئيس وزراء باكستان، عمران خان، الأزمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل جلسة لمجلس الأمن حول القضية، وطالبت معها الصين كل من نيودلهي وإسلام آباد بالكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن الإقليم الذي يشهد تصعيداً خطراً للغاية.

وقال المسؤول سوبراهمانيام للصحفيين: «ستجدون أغلب سريناجار تعمل كالمعتاد صباح غد»، موضحاً أن غالبية خطوط الهاتف ستعود للعمل مطلع الأسبوع. لكنه لم يفصح عن موعد إرجاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، موضحاً أن الجماعات المتشددة قد تستخدمها لتدبير «أعمال إرهابية». وأوضح المسؤول، إن 12 منطقة في جامو وكشمير من أصل 22 تعمل بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن صلاة الجمعة مرت بسلام تام. وأضاف: إن المدارس في وادي كشمير ستعود للعمل بعد عطلة نهاية الأسبوع، وأن القيود المفروضة على التنقل سترفع بعد مراجعة شاملة للوضع.

وشوهدت قوات الأمن منتشرة، أمام المساجد في سريناجار أمس، بينما طالبت الشرطة السكان عبر مكبرات الصوت بعدم المخاطرة. وظهرت لافتات تدعو إلى احتجاجات، وكُتب على إحدى اللافتات «على السكان الخروج إلى الشوارع وتحدي حظر التجول». وشهد حي سورا شمالي سريناجار احتجاجات بعد صلاة الجمعة. وقالت الشرطة، إن الاحتجاجات لم يشارك فيها سوى مئات، وظلت مقصورة على الأزقة الضيقة في الحي، ولم تنتقل للشوارع الكبرى. وألقى متظاهرون الحجارة على الشرطة، واستخدموا بضائع المتاجر وصفائح القصدير للاحتماء عندما أطلقت الأخيرة عشرات الطلقات على الحشد. ورددت متظاهرات هتافات تقول: «روينا كشمير بدمائنا.. كشمير لنا»، في وقت لا يزال المئات من الزعماء السياسيين رهن الاحتجاز، بعضهم في سجون خارج جامو وكشمير.

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على صعيد آخر، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون أمس، إن أعضاء مجلس الأمن الدولي يرون أن على الهند وباكستان الكف عن اتخاذ إجراءات أحادية بشأن كشمير، موضحاً أن الوضع «متوتر جداً وخطر للغاية».

وذكرت إسلام آباد، أمس، إن رئيس الوزراء عمران خان، بحث خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي ترامب مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية. وجاء الاتصال الهاتفي غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند وباكستان.

من جهة أخرى لوّح وزير الدفاع الهندي راجناث سينج، أمس، بأن بلاده قد تعيد النظر في عقيدتها «عدم اللجوء أولاً» إلى السلاح النووي، وذلك في تصريحات أطلقها من موقع بوخران الذي شهد قبل عقدين التجارب النووية لنيودلهي. وكتب سينج على موقع «تويتر»، إن «بوخران هي المكان الذي يذكرنا بالالتزام الراسخ بجعل الهند قوة نووية، وهي لا تزال ملتزمة بشدة، بعقيدة عدم اللجوء أولاً إلى السلاح النووي»، لكنه حذر من أن «ما سيحصل في المستقبل يتوقف على الظروف».

وعلقت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان، على تصريحات الوزير الهندي وطالبته ب«التوقف عن الكذب»، قائلة إن نيودلهي تخلت عن هذه العقيدة «في العام 2003 حين أعلنت حكومتها أنها ستستخدم أسلحة نووية في مواجهة أي هجوم ضدها، أو ضد جنودها في أي مكان». (وكالات)