الحوثيون يقصفون الأسواق والمدنيين في الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات

حشدت ميليشيات الحوثي الانقلابية مسلحيها صوب مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وحاولت التسلل إلى مديرية التحيتا. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الساحل الغربي، أن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة نحو مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع القوات المشتركة ومنازل الأهالي في مناطق متفرقة من المديرية.

ونسب المركز لمصدر عسكري ميداني، أن الميليشيات شنت قصفاً هو الأعنف، مستخدمة القذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة صوب مواقع القوات المشتركة شرق المديرية، مستهدفة أسواقاً شعبية في مديرية حيس ومنازل الأهالي، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في أوساط المحليين، لاسيما النساء والأطفال بعد تساقط عشرات المقذوفات بالقرب من منازلهم.

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إلى ذلك، أحبطت القوات المشتركة، ظهر أمس الجمعة، محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة، وأعقب المحاولة قصف كثيف نفذته الميليشيات، مستهدفة مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. كما واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها اليومية بقصف واستهداف مواقع تمركز القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا.

إلى ذلك، لقي ستة من عناصر ميليشيات الحوثي، مصرعهم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية خب والشعف شمال شرق محافظة الجوف. واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من الميليشيات، التقدم باتجاه جبل صبرين في مديرية خب والشعف. وأحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع ستة من عناصرها، وجرح آخرين.

وأحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، هجمات متزامنة لميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهتي الكدحة والصلو جنوب وغرب محافظة تعز. وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني أحبطت، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها بين مديريتي خدير والصلو جنوبي تعز. وبالتزامن، تصدت قوات من الجيش الوطني لهجوم آخر لميليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة الكدحة بمديرية المعافر جنوب غرب المحافظة.