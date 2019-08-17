8371 مستفيداً من برنامج الرعاية الطبية المتنقلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: إيمان عبدالله آل علي



كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن عدد المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية المتنقلة العام الماضي وصل إلى 8371 مستفيداً.

وقال الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات: إن أعداد المستفيدين من البرنامج في تزايد، والوزارة مستمرة في تدريب فنيي العلاج الطبيعي، وأخصائي العلاج النفسي، وقسم التمريض، والأطباء العاملين في الرعاية المنزلية والعيادات المتنقلة، من خلال ورش ومؤتمرات مختلفة، فضلاً عن تشغيل عيادة الأسنان في العيادات الصحية الخارجية المتنقلة في إمارة رأس الخيمة العام الماضي، وإجراء فحص شامل لصحة الفم والأسنان وحشوات وقائية لطلاب المدارس.

وأكد أن الرعاية الصحية المتنقلة تشكل الأساس الفاعل لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وكبار السن منهم، بهدف ضمان وصول الخدمات العلاجية والوقائية إلى أماكن سكنهم في المناطق البعيدة. ويوجد مساران للمبادرة، منها الرعاية الصحية المنزلية، والرعاية الصحية التخصصية المتنقلة، والمبادرة توفر رعاية صحية متنقلة خارجية ومتكاملة للمواطنين في أماكن إقامتهم، بما يحقق استعادتهم لصحتهم وعافيتهم بشكل أفضل.

وقال إن البرنامج يقدم خدمات عدة، منها خدمات تخصصية تشمل فحوصاً مخبرية، وعيادة تغذية، وفحصاً لهشاشة العظام، وفحصاً لمسحة عنق الرحم، وعيادة للأمراض المزمنة، والسكري، وعيادة الإقلاع عن التدخين، واستشارات طبية، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، والحشوات الوقائية لطلاب المدارس، والبرنامج الوقائي لصحة الفم والأسنان، وكشفاً شاملاً للأسنان. موضحاً أن الرعاية الصحية التخصصية المتنقلة، تستهدف جميع الفئات العمرية، بمن فيهم طلاب المدارس، وكبار السن من المواطنين.

وأكد الرند حرص الوزارة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لكبار السن من المواطنين، ومن لا يستطيع الوصول إلى الخدمات الصحية، ما يعزز الشعور بالأمان، وتحسن الحال، والمساندة في الجو العائلي، مع المحافظة على هيبتهم، وخصوصيتهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على إضافة أحدث التكنولوجيا في الخدمات المتنقلة، والمنزلية، ما يكون له دور كبير في زيادة عدد المستفيدين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتوفير أفضل الخدمات الصحية لكبار المواطنين.

وتشير التقديرات الإحصائية لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً سيبلغون 9% بحلول عام 2025، في إقليم شرق المتوسط، فيما ترتفع النسبة إلى 15% في الإقليم في عام 2050.