مرشحات «الوطني» يصطدمن بحائط التحيز للرجل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:محمد علاء

تمثل المشاركة السياسية إحدى ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته، لأنها تقوم على مساهمة المواطنات والمواطنين في التصرف في قضايا المدينة والمنطقة والإمارة، وتعتبر فضلاً عن ذلك من الآليات الضرورية للتعبير عن إرادة المواطنات والمواطنين في ظل مناخ جيد يعزز التواصل الفعال بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، خصوصاً مع دخول قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% حيز التنفيذ مع الفصل التشريعي المقبل للمجلس.

أسفرت انتخابات المجلس الوطني عام 2015، عن فوز مرشحة واحدة فقط وتعيين الأخريات، وهو ما يطرح التساؤل عن سبب عدم إعطاء الناخب صوته للمرأة وتفضيله التصويت للرجل.

”الخليج 365” حققت في القضية مع عدد من المواطنات اللاتي طالبن الجمعيات النسائية بدعم المرشحات، كما التقينا عدداً من الرجال الذين أكدوا عدم تفضيل جنس على آخر عند التصويت في الانتخابات بل يختارون المرشح المثقف ذا الخبرة والحضور الاجتماعي ولديه برنامج انتخابي قوي.

أثبتت حضورها

تقول أسماء صديق المطوع: تجاوزنا في دولة الإمارات مسألة التحيز للجنس بحكم أن المرأة أثبتت حضورها في كل المجالات، ودعت الناخبين للتصويت للمرشح صاحب الكفاءة والأهلية لهذا الدور دون أن ننظر إلى كونه امرأة أو رجلاً، لأن عضوية المجلس الوطني شرف وعمل وطني لخدمة الشعب، وخصوصاً في ظل حرص الحكومة على رفاهية وتلبية حاجة المواطنين ومن يعيش على أرض الإمارات.

وأضافت: التصويت في الانتخابات واجب وطني، لذلك يجب أن تعطى لشخص له دور فعال في المجتمع وعنده خبره طويلة في هذا المجال وقريب من الناس لأنه الوسيط بينهم وبين الحكومة وخصوصاً أننا في ظل حكومة تسبق الشعب في تحقيق مطالبه.



قوة البرنامج



وأكدت إيمان الهاشمي: الناخب الإماراتي ليس متحيزاً للمرأة أو الرجل، وإن كانت الأغلبية تعطي صوتها للرجل فذلك يدل على قوة البرنامج الانتخابي الخاص به وخبراته ومهاراته وليس بسبب التمييز.

وقالت: لا يتم إعطاء الأصوات للمرشحين خلال الانتخابات في الإمارات بسبب الجنس هذا ما أؤمن به بشكل شخصي وما أراه بشكل فعلي حين تواجدت امرأة ذات برنامج قوي وخبرات طويلة ولديها المقومات الواجب توافرها في التحلي بمسؤولية عضوية المجلس الوطني تم انتخابها وبالتالي نجحت في الدورة السابقة من المجلس.

تسهيل المهمةوقالت هاجر النقبي إن المرأة في مجتمعنا اليوم لا تستطيع مثلاً فتح خيمة لاستقبال الناس وتعريفهم ببرنامجها الانتخابي لسبب بسيط هو عدم تقبل المجتمع تلك الفكرة، وبالتالي، لا بد من تسهيل المهمة على المرأة وتعريفها بكيفية الترويج لبرنامجها الانتخابي، خاصة إذا كانت ربة بيت وليست على احتكاك مباشر مع المجتمع الخارجي.

وأكملت: معوقات أخرى تقابل المرأة في المجتمع، وهي عدم تقبل بعض الرجال فكرة وجود أهله في القوائم الانتخابية، بعضهم كما قرأنا في وسائل الإعلام سعى جاهداً لشطب زوجته من القائمة، وقبل على مضض ورود اسمها فيه إن كانت ستقوم فقط بالتصويت.



الجمعيات النسائية



وطالبت زينب الحضرمي، الجمعيات النسائية والمجتمع المدني بتكثيف نشاطها في فترة الانتخابات قائلة: أعتقد أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجمعيات النسائية في تنوير المرأة، وتعريفها بحقوقها عن طريق طرح دورات تأهيلية لها لتوعيتها أولاً بحقوقها الخاصة قبل توعيتها في مجال الانتخابات، فالكثير من النسوة للأسف يعتقدن اليوم بأنهن لا بد أن يكنَّ شموعاً تحترق لإنارة درب بقية أفراد الأسرة، ولا بد أن تتعلم المرأة أن تعمل على أهدافها الشخصية أولاً.

وأضافت: أعتقد أنه يتعين على الجمعيات النسائية طرح استراتيجية متكاملة عن المرأة والسياسة تتضمن برامج توعوية للمرأة، تبين مدى أهمية مشاركتها في التصويت والترشيح، إضافة إلى طرح جميع البرامج التي تعين المرأة على القيام بدورها كمرشحة، بحيث إذا تعثرت في إحدى خطواتها تجد من تستعين به، وعلى الجمعيات النسائية في الدولة أن تقوم بالمبادرة بالاتصال بالمرشحات فور ورود أسمائهن في قوائم الانتخابات وأن تكون على تواصل دائم معهن، لمساعدتهن في أي مشكلة تعترضهن، سواء كانت اجتماعية أم سياسية أم ترويجية، وبذلك تكون لدى الجمعية قاعدة بيانات تستطيع الاعتماد عليها لطرح برامج أكثر جودة للمرشحات في انتخابات قادمة، فإذا افترضنا أن المرأة مؤسسة مستقلة في المجتمع، فلا بد أن تقوم الجمعيات النسائية بإدارتها، عن طريق طرح برامج في التوعية الانتخابية ابتداء من مرحلة ورود الأسماء في القوائم وانتهاء بجلوسها تحت قبة المجلس، عن طريق تخصيص مدربين مؤهلين من منظمات المجتمع المدني لخدمة تلك الأهداف.



طبيعة الحال

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وقالت هاجر السعدي: هناك رجل لا يريد للمرأة أن تتحرك أو تخرج للحياة العامة لأنه يريد أن تبقى الأمور تحت سيطرته، هذه طبيعة الحال، لكن فرصة سيطرة الرجل على المرأة باتت ضئيلة جدا في مجتمعنا، كانت هذه الأمور في الماضي، لكن اليوم المرأة تعمل ولديها استقلال كامل، وفي أي لحظة لا يرضى الرجل بالوضع تقول له في أمان الله، وفي المقابل، هناك رجال هم نماذج إيجابية.

وأوضحت أن الكثيرات ممن رشحن أنفسهن وحصلن على دعم الأب والأخ وابن العم وابن الخال، والمرأة عندما أصبحت وزيرة، لم تلق معارضة من عائلات معروفة ومرموقة، وحين عملت في مؤسسات حكومية يوجد فيها اختلاط بين الجنسين لم تلق معارضة، هناك نماذج سلبية طبعاً لكن لا يجوز أن نعمم الأمر على الرجال، ولكي ننصف الرجل والقرار مازال بيده.



نفور الرجل



وعلى الجانب الآخر قال محمد عبدالله المزروعي: أحياناً يتسبب المجتمع في نفور الرجل من فكرة ترشح وانتخاب المرأة وذلك من خلال إظهار زوجته أو أخته على صفحات الجرائد، والمجتمع بدوره لا يحترم خصوصية الموضوع، فتركيبة المجتمع نفسها هي المشكلة، فالرجل يريد أن يكون فخوراً بزوجته ولكن المجتمع لا يرحم، لا نستطيع أن نظلم الرجل وعلى المرأة أن تكون ذكية في التعامل.

وأكمل: لا أعتقد بوجود معوقات بل إيجابيات زيادة عن اللزوم، المرأة التي تريد أن تدخل المجلس الوطني وتريد أن ترشح نفسها وتنتخب تقدر على ذلك، إذا ما أرادت أن تقنع الرجل تستطيع إلى ذلك سبيلاً، المرأة دبلوماسية عندما تريد أن تقنع الرجل بمشاركتها وهي قادرة على ذلك.

داعم أساسيوقال خالد الخوري إن الرجل داعم أساسي للمرأة في هذه المرحلة والرجل لن يخذلها، ولا توجد لدينا في الإمارات أي معوقات اجتماعية تذكر وإن كانت هناك معوقات فردية، وعندنا أولاً الدولة تقدر المرأة والأسرة تقدرها والرجل يقف معها وقد أثبتت المرأة أنها تقف مع المرأة أيضاً، لا ننكر عدم وجود معوقات اجتماعية لكن عامل الوقت هو الفيصل في البيئة الإماراتية.

وتابع: لا أرى أن الرجل هو المعوق وإنما الإنسان نفسه.



موضوع جديد



وقال هادف محمد المزروعي إن تفضيل الناخب لإعطاء صوته للرجل لا يرجع إلى قصور في دور المرأة في المجتمع الإماراتي ولكن بالعكس هي تؤدي دوراً كبيراً في جميع المجالات سواء الميداني والإداري والمجالات الأخرى مثل القضاء والطيران والفضاء وغيرها مضيفاً أن موضوع المشاركة السياسية هو جديد نسبياً للمرأة حيث حظيت بالفرصة لأول مرة خلال الدورتين السابقتين للمجلس فقط وما هو ما يشكل تحدياً كبيراً لها.

وأكمل: يصعب على المرأة عملية التسويق لنفسها من خلال جذب الناخبين بطرقها المختلفة مثل الدعايات والرسائل وإقامة الخيم فتكون صعبة ومجهدة بالنسبة إليها تتطلب تكاليف مالية عالية وعلاقات كبيرة واسعة وهو ما يكون إلى حد ما غير متوفر على عكس الرجل الذي يصول ويجول في كافة الدوائر والجهات الحكومية والشركات الخاصة بطبيعة عمله ويكون لديه شبكة كبيرة من العلاقات.



تعزيز الدور



وقال مبارك المنصوري: لا مانع لدي أن اعطي صوتي للمرأة، فنحن نرى الوعود والبرامج الانتخابية أولاً وآخراً وليس الجنس، والقيادة الرشيدة عملت على ذلك خلال تعزيز دور المرأة في المجتمع الإماراتي ليوازي دور الرجل مضيفاً أن الدين الإسلامي حفظ حقوق المرأة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يستشيرون أمهات المؤمنين.

وأضاف: على وسائل الإعلام الوقوف بجانب المرأة وإبراز دورها ومساعدتها في الوصول لشرائح المجتمع المختلفة لأن ذلك الأمر جديد عليها.