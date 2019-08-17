«سقيا الإمارات» تبحث التعاون مع قنصلية سنغافورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، لو بيت تشين القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي والمناطق الشمالية، لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين مؤسسات جمهورية سنغافورة ذات الخبرة في مجال المياه والابتكار ومؤسسة سقيا الإمارات.

تطرقت المحادثات لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تشجيع المؤسسات البحثية والأفراد لإيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدّي لمشكلة شُح مياه الشرب باستخدام الطاقة الشمسية.

ورحب الطاير بزيارة القنصل العام لجمهورية سنغافورة، مؤكداً حرص المؤسسة على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك بحضور محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات.

وأكد حرص المؤسسة على توفير المياه الصالحة للشرب باستخدام أفضل الحلول المبتكرة إلى المناطق الفقيرة والنائية في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات لتطوير حلول تقنية مبتكرة ومستدامة لمساعدة الملايين ممن يعانون ندرة وتلوث مياه الشرب حول العالم، موضحاً أنه بلغ عدد المستفيدين من مشروعات سقيا الإمارات حتى نهاية 2018، أكثر من تسعة ملايين شخص في 34 دولة حول العالم.

وأثنى القنصل العام لجمهورية سنغافورة على الجهود التي تبذلها مؤسسة «سقيا الإمارات» متطلعاً إلى التعاون مع المؤسسة في مشاريع تخدم المجتمعات في مجال توفير المياه الصالحة للشرب.