الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مواقع شرق غزة

رام الله - سبوتنيك. وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك":"شنت الطائرات الحربية غارات على قطاع غزة حيث أطلقت صواريخ متفرقة صوب أراضي زراعية مفتوحة".

وأضاف: "ووقعت الصواريخ في مواقع بحي التفاح شرق قطاع غزة، قرب مباني تابعة للمقاومة الفلسطينية دون وقوع إصابات".

في السياق ذاته، أكدت وسائل إعلام محلية، استهداف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع شرق غزة دون أن تسجل إصابات.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية، أطلقت من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "في أعقاب تقرير عن إطلاق صافرات إنذار في مدينة سديروت وفي كيبوتسات أوهانير، نير أم، إيرز، وجيفيم ومستوطنة إبيم، تم رصد إطلاق قذيفة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

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وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي استنفر قواته على طول السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، ويقوم بأعمال بحث وتفتيش في الأماكن التي يشتبه أن تكون القذيفة سقطت فيها، دون الإعلان عن وقوع إصابات".

ويأتي بيان الجيش الإسرائيلي، بعد الإعلان عن إصابة مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة، اليوم الجمعة، في عملية دهس قرب مستوطنة غوش عتصيون في مدينة الخليل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم الجمعة، أن مستوطنين اثنين أصيبا بجراح خطيرة في عملية الدهس التي وقعت في مدينة الخليل، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار على منفذ العملية.

وأفادت الصحيفة في خبرها المقتضب أن مستوطنا (17 عاما) أصيب بإصابات خطيرة، ومستوطنة (19 عاما) أصيبت بإصابات متوسطة، جراء عملية دهس، بالقرب من مستوطنة إليعيزر بتجمع "غوش عتصيون" بالقرب من مدينة الخليل.

وأوضحت الصحيفة أن المستوطنين في المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وبأن الشاب الذي قام بعملية الدهس قتل على يد قوات الجيش الإسرائيلي، بعد مطاردة له، حيث كان يقود سيارته بسرعة شديدة.