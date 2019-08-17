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54 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمنى جراء انقلاب الحوثى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 كشف تقرير حكومي يمني حديث أن انقلاب ميليشيات الحوثي وتداعياته بالحرب المستمرة لأكثر من أربعة أعوام ألحق بالاقتصاد اليمني خسائر قدرت بـ54.7 مليار دولار.

 

وأوضح التقرير ، الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الجمعة ، أن إجمالي خسائر اليمن في انخفاض الناتج القومي يتجاوز 54.7 مليار دولار خلال الأربعة أعوام من 2015 إلى 2018 مقارنة بسنة الأساس العام 2014.

 

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وأشار الى أن من آثار الانقلاب والحرب انكماش متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من حوالي 1287 دولار عام 2014 إلى 385 دولار عام 2018 بمعدل تغير تراكمي 70%. 

 

وأظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90% نهاية 2018 مقارنة بـ 49 % عام 2014 ، وتدني مزمن في نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية مقارنةً بمتوسط دخل الفرد في العالم ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مشيرا إلى أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشاً تراكمياً كبيراً في الناتج المحلي الإجمالي في الـ 4 أعوام من 2015 إلى 2018.

 

 

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