شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين بشدة انفجار مسجد "كويتا" بباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث الانفجار الذى وقع اليوم الجمعة، فى مسجد بالقرب من مدينة كويتا الباكستانية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الباكستانى عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته فى ضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولى العهد الكويتى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس الباكستاني.