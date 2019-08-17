دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستجرام تختبر أوضاع إضافية للكاميرا والصور على القصة Boomerang Layout

تعمل انستجرام على أوضاع جديدة للتصوير عبر ميزة Boomerang وكذلك مزايا إضافة لمجموعات الصور Layouts ونشرها على القصة.

بدأت انستجرام اختبار المزيد من الخيارات لنشر الصور على القصة عبر ميزة Boomerang وذلك عن طريق إضافة 5 أوضاع جديدة ومختلفة المختلفة لهذا الميزة. كما أنها تعمل على إضافة مزايا تطبيق Layout الذي تملكه بشكل منفرد إلى التطبيق الرئيسي ما يساعد المستخدمين على عمل مجموعات الصور ونشرها مباشرة على القصة في التطبيق الرئيسي.

وبحسب الباحثة التقنية، جين مانشون وونغ، التي أوضحت الأمر فإن الأوضاع المختلفة لميزة Boomerang تحتوي وضعي “Hold” و “Dynamic”.

فيما تحدثت الباحثة عن تفاصيل أكثر حول ما ستوفره انستجرام من مزايا تطبيقها Layout من خلال إمكانية تسجيل مجموعات الصور ونشرها على القصة في التطبيق الرئيسي بشكل مباشر دون الحاجة لاستخدام تطبيق Layout لعمل مجموعات الصور، لكن في نفس الوقت مازال من غير المعروف فيما إذا كانت الشركة ترغب بنقل تطبيق Layout كاملًا إلى التطبيق الرئيسي أو ستقوم بدمج بعض المزايا منه فقط.

ميزة أخرى تقوم انستجرام باختبارها تتمحور حول إمكانية مشاركة التعليقات على بعض المنشورات مع الآخرين مثلما الحال مع فيس بوك.

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كما أن الشركة تعمل على ميزة أخرى مفيدة للحسابات الكبيرة لتصنيف الاشعارات بناءً على عدد الإعجابات، التعليقات، أو المتابعين الجدد.

يُشار أن الباحثة جين مانشون وونغ تمتلك مصداقية عالية فيما يتعلق بمثل هذه الأمور في التطبيقات الكبيرة.

المصدر:

Jane Manchun Wong

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