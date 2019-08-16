شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة مكة توضح إجمالي المخلفات الصلبة خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بيان بإجمالي المخلفات البلدية الصلبة الواردة إلى المردم العام يوم 14 ذو الحجة من العام الجاري 1440هـ.
وبلغ إجمالي المخلفات البلدية الصلبة 8965 طن، 81% نسبة النفايات العضوية منها، وبلغ عدد استقبال الرحلات اليومي في المردم 1515.
بينما بلغ وزن نفايات المحطات الانتقالية 5720 طن.
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