“تويتر” يختبر برمجة جديدة لفرز اللرسائل ذات المحتوى المسيء

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يختبر تويتر وسيلة فرز للرسائل المباشرة ذات المحتوى المسيء
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
وكالات_الخليج 365
يختبر “تويتر” وسيلة فرز للرسائل المباشرة ذات المحتوى المسيء، وسيتم تخزين تلك الرسائل التي تحتوي على كلمات يحتمل أن تكون مشتبها بها في مجلد يحمل اسم “رسائل إضافية”، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار رؤيتهم على وجه التحديد.
وبذلت شركة التواصل الاجتماعي بعض الجهود هذا العام لاستخدام التكنولوجيا في الإبلاغ عن التغريدات المسيئة دون الحاجة إلى تدخل بشري.
ورغم استعانتها بخوارزميات حققت كثيرا من مستهدفها، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من التطوير لضمان إزالة تامة للمحتوى غير المرغوب فيه.
وتختبر المنصة أيضاً خاصية “إخفاء الردود” وجعلت من السهل الإبلاغ عن التغريدات المسيئة، إلا أن الكثير من الإساءات تظل موجودة في “تويتر” ويأتي في شكل رسائل مباشرة من الغرباء.
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