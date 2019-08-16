شكرا لقرائتكم جونسون لعباس: ندين سياسة إسرائيل بهدم البيوت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ ساعة في 17 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 21:04

ثمّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مواقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وخصوصاً دعم بلاده لـ «حل الدولتين»، مبدياً استعداد فلسطين المضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.



ووفاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عباس أشاد في اتصال هاتفي مع جونسون، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». ووفاً لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن عباس أشاد في اتصال هاتفي مع جونسون، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا». من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزام بلاده برؤية حل الدولتين، وإدانتها سياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.



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