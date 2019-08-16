شكرا لقرائتكم أنقرة تكثف قصفها لشمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي- "الحياة" | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 23:04

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، استهداف 13 موقعا بغارات جوية شمالي العراق.



وذكرت الوزراة في بيان نشرته وكالة انباء الانضاول، أن مقاتلات تركية استهدفت 13 موقعا بالتنسيق مع عملية "المخلب" العسكرية التي اطلقتها تركية بشمال العراق.

وأوضحت أن الغارات استهدفت مخابئ ومنصات عسكرية لمنظمة "بي كا كا" (الكردية) في مناطق زاب وغارا وقنديل وأسوس.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تمركز الاكراد شمال العراق. وأطلقت في 27 مايو (أيار) الماضي، عملية "المخلب".