شكرا لقرائتكم أنقرة: «مركز العمليات المشتركة» الأميركية - التركية في سورية يبدأ العمل الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 22:48

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة أنّ «مركز العمليات المشتركة» الأميركية - التركية في سورية سيبدأ العمل اعتباراً من الأسبوع المقبل.



وقال الوزير في شانلي أورفا (جنوب شرق)، التي زارها مع رئيس الأركان لتفقّد القوات التي ستعمل في إطار هذا المركز، إنّ «مركز العمليات المشتركة سيعمل بكامل طاقته الأسبوع المقبل».

وأضاف وفق ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لوزارته: «لقد توصّلنا إلى اتفاق عام حول التنسيق والسيطرة على المجال الجوي، وكذلك حول العديد من الموضوعات».

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وتابع: «حتى الآن تمّ الالتزام بالجدول الزمني المحدّد (مع واشنطن)، ونتوقّع أن يستمر الأمر على هذا المنوال».

ومنذ الإثنين يعمل وفد أميركي في شانلي أورفا على إنشاء هذا المركز.

وبموجب اتّفاق تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي بين أنقرة وواشنطن في ختام مفاوضات صعبة، فإنّ «مركز العمليات المشترك» هذا يهدف إلى التحضير لإقامة منطقة آمنة في شمال سورية.