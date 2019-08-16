شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 33 فلسطينيا فى مواجهات مع قوات الاحتلال شرق القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدتى العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى - فى بيان مساء اليوم - إن طواقمها تعاملت مع 33 إصابة خلال مواجهات فى بلدتى العيزرية وأبو ديس، منها 12 إصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط و18 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع و3 إصابات بحروق.

وأضافت الجمعية أن أحد مسعفيها المتطوعين أصيب خلال قيامه بواجبه الإنسانى فى المواجهات التى شهدتها بلدة أبو ديس.

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وتجددت المواجهات فى بلدتى العيزرية وأبو ديس وسط تمركز قوات الاحتلال فى حى راس كبسة الفاصل بين البلدتين، وتصدى الشبان لجنود الاحتلال برمى الحجارة وإحداث ثغرة فى جدار الضم والتوسع.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة العيزرية ونصبت حاجزا على مدخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.