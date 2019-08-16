اخبار الخليج

ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 34 مواطنا بالرصاص الحى وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، و33 آخرين بالرصاص المطاطى من بينهم 17 طفلا و3 فتيات، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرات السلمية التى جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحى والمطاطى والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا