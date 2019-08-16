شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لغزة إلى 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 67 فلسطينيا بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة 34 مواطنا بالرصاص الحى وصفت حالتهم ما بين متوسطة وطفيفة، و33 آخرين بالرصاص المطاطى من بينهم 17 طفلا و3 فتيات، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا، جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين فى المسيرات السلمية التى جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحى والمطاطى والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي.