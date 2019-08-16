شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد على أهمية تكثيف الحوار البناء بين جميع الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الجمعة، على أهمية تكثيف الحوار السياسى البناء بين جميع القوى والأطراف العراقية.

وشدد صالح، خلال لقائه برئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على أهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها، وتطوير الأداء العام فى الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية.

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وأشار إلى أن التحديات التى تواجه العراق سواء فى مستوى تقديم الخدمات التى يستحقها الشعب العراقي، أو التوترات الإقليمية التى تلقى بظلالها على أمن البلاد واستقرارها، يتم التصدى لها من خلال روح العمل المشترك، مؤكدا أن العمل السياسى الوطنى سواء من داخل الحكومة أو خارجها يصب فى خدمة العراق وشعبه وتطوير الآليات الديمقراطية.

من جانبه، أعرب الحكيم عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة بناء مؤسسات الدولة الحديثة التى تلبى طموحات الشعب العراقى وتطور النظام الديمقراطي.