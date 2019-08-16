شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت: مواصلة الجهود لدفع العملية السياسية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية التونسى المؤقت محمد الناصر ، اليوم الجمعة ، بقصر قرطاج خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية .

واستعرض اللقاء، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية، تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكّد رئيس الجمهورية التونسى على أهميّة مواصلة الجهود فى إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية فى ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض بين مختلف الأطراف الليبية لتستعيد ليبيا أمنها واستقرارها.

كما تناول اللقاء أبرز المواعيد الدبلوماسية المقبلة حيث كلّف رئيس الدولة وزير الشؤون الخارجية بترأس الوفد التونسى فى الدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى حول التنمية بإفريقيا الذى سينعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية من 28 إلى 30 أغسطس الجارى.