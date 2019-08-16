شكرا لقرائتكم خبر عن صور..استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس جنوب بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته برصاص شرطى إسرائيلى أطلق النار عليه عند مدخل مستوطنة اليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة الجمعة، بزعم قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة إسرائيليين إثنين بجروح.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلاً عن بيان لوزارة الصحّة "استشهد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطانى المقام على أراضى المواطنين جنوب بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس".

وأوضح بيان الوزارة أنّ "المواطن علاء خضر الهريمى، 27 عاماً، من مدينة بيت لحم، استشهد متأثّراً بجروحه البالغة التى أصيب بها جراء إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال".



الاحتلال الاسرائيلى يزيل السيارة



انتشار قوات الاحتلال



انتشار قوات الشرطة الاسرائيلية



انقلاب سيارة

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جنود الاحتلال الاسرائيلى



عناصر الاحتلال



عناصر البحث الجنائى بموقع الحادث