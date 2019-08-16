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إسرائيل تعترض صاروخًا أُطلق من قطاع غزة

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القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

اعترض نظام "القبة الحديدية" في إسرائيل، مساء الجمعة، صاروخًا واحدًا على الأقل، أُطلق من قطاع غزة.

وبحسب بيان للجيش الإسرائيلي، نشرته قناة "كان" الرسمية، فإن الحادث لم يسفر عن "أضرار أو إصابات بشرية، حتى الآن".

وقبل إعلان الجيش بفترة وجيزة، قال شهود عيان إسرائيليون من مناطق مدينة سديروت، ومجمع إقليمي النقب (جنوب)، المحاذية لقطاع غزة، أنهم سمعوا أصوات انفجارات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إنه تم إطلاق صفارات الإنذار لثلاث مرات، في مناطق غلاف غزة.

وفي قطاع غزة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وشهدت المنطقة الحدودية في قطاع غزة، مساء الجمعة، مسيرات "العودة" الأسبوعية، والتي تصدى لها الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 63 شخصا بينهم 32 بالرصاص الحي، بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة الفلسطينية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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