إصابة 33 فلسطينيا إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرقي القدس

رام الله/أيسر العيس/الخليج 365 أصيب 33 فلسطينيا، مساء الجمعة، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شرقي القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن طواقمها تعاملت مع 12 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و3 إصابات بالحروق، في بلدتي أبو ديس والعيزرية.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت في البلدتين مع الجيش الإسرائيلي، الذي استخدم الرصاص الحي والمطاطي، والغاز المسيل للدموع، تجاه شبان قذفوه بالحجارة والزجاجات الفارغة.

يأتي ذلك عقب استشهاد فلسطيني، متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوب بيت لحم.

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وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن جهاز الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغها باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد)، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم.‎

ويعتقد أن هذا الشاب القتيل، قد نفذ في وقت سابق، الجمعة، عملية دهس، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين، جنوبي الضفة الغربية، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المهاجم، وفق ما قالت هيئة البث العبرية.

وأضافت أن مستوطنَين إسرائيليين أُصيبا بجروح خطيرة في عملية دهس في مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي الضفة الغربية.

وأكد الجيش الاسرائيلي في بيان، تلقيه معلومات عن وقوع عملية دهس، مشيرا إلى أنه يُحقق في ملابساتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.