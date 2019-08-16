تشاووش أوغلو يتجول في شوارع الخرطوم

الخرطوم/ أحمد مرجان/ الخليج 365

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، جولة في شوارع العاصمة السودانية، الخرطوم، التقى خلالها مواطنين.

وخلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية.

وأعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.

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وفي وقت سابق الجمعة، وصل تشاووش أوغلو، الخرطوم، لحضور مراسم التوقيع النهائي على "وثيقة الإعلان الدستوري" بين "المجلس العسكري" وقوى "الحرية والتغيير"، السبت.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.