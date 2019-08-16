تشاووش أوغلو يصل الخرطوم لحضور مراسم توقيع "الإعلان الدستوري"

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365
وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور مراسم توقيع "وثيقة الإعلان الدستوري" النهائي.
ومن المقرر توقيع الوثيقة، السبت، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى "الحرية والتغيير" في السودان.
ووفق مراسل الخليج 365، كان في استقبال تشاووش أوغلو في مطار الخرطوم الدولي، وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب محمد، وممثلي منظمات مدنية تركية.
وفي إطار الزيارة، يلتقي تشاووش أوغلو في القصر الرئاسي، رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، وبعدها يجتمع على مأدبة طعام مع رجال أعمال أتراك، وممثلي منظمات مدنية تركية.
وفي تغريده عبر حسابه على "تويتر"، قال تشاووش أوغلو: "نحن في السودان الصديقة والشقيقة من أجل مراسم توقيع الإعلان الدستوي الذي يتضمن بنود الإدارة المدنية المؤقتة".
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، بالأحرف الأولى، وثيقة "الإعلان الدستوري"، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.
واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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