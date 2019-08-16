ترمب يحث #الهند و #باكستان على خفض التوتر في #كشمير

صحيفة الخليج الالكترونية قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، إن من المهم أن تسعى الهند وباكستان لخفض حدة التوتر في جامو وكشمير عبر “الحوار الثنائي”.

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