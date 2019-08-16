مركز #أرامكو الطبي يعلن عن توافر #وظائف صحية شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية وهندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء. وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . طبيب أسنان عام (الأحساء). . أخصائي تقويم الأسنان (الأحساء). . أخصائي معالج الأسنان (الأحساء). Advertisements . أخصائي النظافة الصناعية (الظهران). . طبيب أسنان أطفال (الأحساء). . أخصائي توسيع الأسنان (الأحساء). وأوضح المركز، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 أغسطس 2019م.

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