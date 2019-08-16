شكرا لقرائتكم محتجو هونغ كونغ يحشدون لتظاهرة «مليونية» ... واستبعاد صيني لتكرار مجزرة تيانانمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هونغ كونغ - أ ف ب - | منذ ساعة في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 20:40

يسعى المحتجون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ إلى تنظيم تظاهرة ضخمة بعد غد الأحد، في ظلّ مخاوف من حملة قمع صينية تستحضر مجزرة تيانانمين في بكين عام 1989.



وبعد نشر وسائل إعلام رسمية صينية صوراً لعسكريين وناقلات جند مدرعة في شينزين قرب حدود هونغ كونغ، كتبت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية في افتتاحية أن «بكين لم تقرّر التدخل باستخدام القوة لقمع الشغب في هونغ كونغ، لكن هذا الخيار في متناولها بالطبع».

وأضافت أن «هونغ كونغ لن تكون تكراراً للحادث السياسي في 4 حزيران (يونيو) 1989»، معتبرة أن لدى الصين الآن وسائل أكثر تطوراً لإنهاء التظاهرات التي بدأت احتجاجاً على مشروع قانون أعدّته الحكومة في المدينة، يتيح تسليم بكين مطلوبين.

لكن للفنان والمعارض الصيني آي واي واي رأياً مغايراً، إذ أعرب عن مخاوفه من أن يعيد التاريخ نفسه بعد 30 سنة على «قمع الدبابات لأكثر التظاهرات سلمية مع طلاب جالسين، فيما كانت أنظار العالم بأسره شاخصة» إلى ساحة تيانانمين.

وتابع في إشارة إلى المسؤولين الصينيين: «لا مخارج أخرى، فهم لا يعرفون التفاوض ولا النقاش. هذا طابع هذا النظام المتسلط. لا يعرفون التصرف بطريقة أخرى. جلّ ما لديهم الشرطة والجيش».

وزاد آي واي واي المقيم في برلين: «أفضل ما في الصين، هذا الجيل المثقف والملتزم الدفاع عن الديموقراطية، يضحّي بنفسه من أجل مجتمع ظلامي. وتقف الدول الأخرى مكتوفة الأيدي».

في السياق ذاته، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «قلق شديد» إزاء خطر قمع بكين متظاهري هونغ كونغ.

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وحضّ الرئيس الصيني شي جينبينغ على لقاء المحتجين وتسوية الأزمة «إنسانياً». وأضاف: «إذا جلس شي مع المحتجين، أراهن بأنه سيحلّ الملف في 15 دقيقة». واستدرك: «أدرك أن هذا ليس الأمر الذي قد يفعله».

ويعتزم المحتجون تنظيم تجمّع حاشد الأحد، اعتُبر تظاهرة «عقلانية وغير عنيفة»، بعدما منع ناشطون مسافرين من الوصول إلى رحلاتهم في مطار هونغ كونغ، واعتدوا على رجلين اتُهما بالتجسس للصين.

ومسيرة الأحد تنظمها «الجبهة المدنية لحقوق الإنسان»، وهي مجموعة احتجاجية لا عنفية كانت القوة المحركة للتظاهرات الحاشدة التي سجّلت مشاركة قياسية في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) الماضيين.

وكتبت النائب في هونغ كونغ كلاوديا مو على «فيسبوك»: «الأحد يجب أن يكون مسيرة مليونية أخرى. شعب هونغ كونغ لا يمكن أن يُهزم، يا أهالي هونغ كونغ استمروا بإصرار».

وتعهد الناشطون التجمّع غداً السبت في هونغ هون وتو كوا وان، وهما حيّان يقصدهما السياح الآتين من الصين، علماً أن الشرطة حظرت تلك التجمعات. وسمحت الشرطة بتنظيم تظاهرة الأحد في متنزّه ضخم، لكنها منعت المتظاهرين من السير في شوارع المدينة.

إلى ذلك، أعلنت الخطوط الجوية في هونغ كونغ «كاثي باسيفيك» استقالة مديرها التنفيذي روبرت هوغ في شكل مفاجئ، بعد أيام على فرض بكين قيوداً عليها نتيجة دعم موظفين الاحتجاجات.

ونشر رجال أعمال بارزون بيانات تدعو إلى إنهاء التظاهرات، كان آخرها من أغنى رجل في المدينة لي كا شينغ الذي وضع إعلانات في 7 من صحف هونغ كونغ.