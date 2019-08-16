شكرا لقرائتكم مركز الملك سلمان للاغاثة في لبنان يختتم "مشروع كساء فرحتكم فرحتنا للأضحى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 21:03

إختتم مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء، "مشروع كساء فرحتكم فرحتنا لعيد الأضحى 1440 ه"، في محطته الأخيرة التي وزع فيها كسوة عيد وهدايا لـ 223 طفلا يتيما ومحتاجا من مدينة طرابلس وعكار في محافظة الشمال.



وفي هذا المشروع تم استهداف 2983 طفلا في مختلف المناطق ومن مختلف الجنسيات وذلك عبر تسليمهم ألعابا وكسوة العيد من اختيارهم في أحد المحال التجارية في محافظة البقاع وبيروت والشمال.