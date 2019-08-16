قتيلان بتفجير في مسجد باكستاني

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محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - أ ف ب | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 20:10

قُتل شخصان وجُرح 25 آخرون، بتفجير قنبلة في مسجد في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان.



وقال قائد الشرطة في بلوشستان محسن حسن بوت إن التفجير نجم من قنبلة يدوية الصنع وُضعت تحت مقعد إمام المسجد، وفُجِّرت من بُعد. وأضاف أن «إمام المسجد وشخصاً آخر قُتلا وجُرح 25 آخرون». وقال قائد الشرطة في بلوشستان محسن حسن بوت إن التفجير نجم من قنبلة يدوية الصنع وُضعت تحت مقعد إمام المسجد، وفُجِّرت من بُعد. وأضاف أن «إمام المسجد وشخصاً آخر قُتلا وجُرح 25 آخرون». وبلوشستان المحاذية لإيران وأفغانستان، هي أضخم ولايات باكستان وأفقرها، وتشهد عنفاً يرتكبه انفصاليون ومتشددون.



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