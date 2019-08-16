شكرا لقرائتكم طهران ترفض وجبل طارق تؤكد ضمانات إيرانية حول وجهة ناقلة النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، واشنطن – أ ب، أ ف ب | منذ ساعتين في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 20:19

تحدثت طهران عن «نصر»، بعد قرار المحكمة العليا في جبل طارق بإطلاق ناقلة نفط إيرانية، ونفت تقديم ضمانات في شأن وجهتها. لكن جبل طارق أكدت أن طهران قدّمت «تعهداً مكتوباً» في هذا الصدد.



وأمرت المحكمة الخميس بإطلاق ناقلة النفط «غريس-1»، بعدما أعلنت جبل طارق تلقيها ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجّه إلى دولة تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

معلوم أن السفينة صودرت للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية، منتهكة تلك العقوبات. وردّت طهران فاحتجزت في مضيق هرمز ناقلة النفط «ستينا إيمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا.

وبرّرت طهران الخطوة بأن السفينة خالفت «قوانين الملاحة الدولية»، لكن مسؤولين إيرانيين أقرّوا بمصادرتها انتقاماً من احتجاز «غريس-1».

وكان لافتاً أن وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن ريتشارد ويلكنسون، محامي أفراد الطاقم الثلاثة في «غريس-1»، قوله إن قبطان الناقلة الإيرانية لم يعد يريد أن يتولى قيادتها، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى إصلاحات قد تمنعها من مغادرة سواحل جبل طارق فوراً. وأضاف أن القبطان، وهو هندي، طلب من مالكي السفينة الإيرانيين إبداله.

في السياق ذاته، أعلن نائب مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في إيران جليل إسلامي أن «غريس-1 ستغادر البحر المتوسط، بعد أن ترفع علم إيران، وتُعاد تسميتها أدريان داريا خلال الرحلة». وأضاف أن السفينة كانت ترفع علم بنما ومحمّلة بمليونَي برميل من النفط الإيراني.

Advertisements

وشدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي على أن بلاده «لم تعطِ أي ضمانات في شأن عدم توجّه غريس-1 إلى سورية، من أجل ضمان إطلاقها»، معتبراً أن سلطات جبل طارق تسعى إلى «حفظ ماء الوجه». وأضاف: «وجهة الناقلة لم تكن سورية. ولو كانت تلك وجهتها، فإن المسألة لا تعني أحداً».

وكتب الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي على «تويتر»: «ناقلتنا التي احتُجزت في شكل غير شرعي أُطلقت. هذا النصر من دون تقديم أي ضمانة، هو نتيجة ديبلوماسية قوية وإرادة قوية للكفاح من أجل حقوق أمّة».

في المقابل، قال ناطق باسم حكومة جبل طارق: «الموقف المكتوب يؤكّد أن إيران قطعت هذا التعهد. الوقائع أقوى من التصريحات السياسية التي نسمعها». وأضاف: «الأدلة التي رُصدت على غريس-1 تؤكّد أن السفينة كانت متجهة إلى سورية».

في السياق ذاته، طالبت وزارة الخارجية البريطانية طهران بالتزام الضمانات التي قدّمتها إلى حكومة جبل طارق، وأدت إلى قرار بإطلاق ناقلة النفط.

وقبل ساعات من قرار المحكمة، باشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسعى قانونياً أخيراً لمطالبة جبل طارق بتمديد احتجاز السفينة.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» أن محاولة «القرصنة» الأميركية فشلت، معتبراً أن ذلك يظهر «ازدراء إدارة ترامب للقانون».

في المقابل، اعتبرت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أن «غريس-1» كانت تساعد «الحرس الثوري» الإيراني الذي تصنّفه واشنطن «منظمة إرهابية». وتابعت أن ذلك يعني أن أفراد طاقم السفينة «قد يكونون غير مؤهلين لنيل تأشيرات أميركية، أو يُرفض دخولهم الولايات المتحدة لأسباب تتعلّق بالإرهاب».