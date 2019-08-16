شكرا لقرائتكم عون يعد من بيت الدين بتنفيذ الورقة الاقتصادية: اذا تكررت الحرب على لبنان سيتكرر الإنتصار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 19:36

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ان "ما تحقق في الورقة الاقتصادية المالية التي اقرت في اجتماع قصر بعبدا يوم الجمعة 9 آب (أغسطس) الجاري، امر مهم جدا"، مؤكدا تصميمه على "متابعة تنفيذ هذه الورقة وتنفيذها وجوبا والتزاما كما ورد فيها".



مواقف عون جاءت في دردشة مع الصحافيين في باحة المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، الذي انتقل اليه رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم (الجمعة) حيث سيزاول نشاطه فيه. وعلى الاثر توجه الرئيس عون الى مكتبه، حيث التقى المستقبلين الرسميين وتداول معهم في اوضاع منطقة الشوف خصوصا والجبل عموما.

وفي وقت لاحق التقى عون عضو تكتل "لبنان القوي" وزير المهجرين غسان عطا الله ونواب التكتل ماريو عون، سيزار ابي خليل وفريد البستاني، الذين رحبوا برئيس الجمهورية في بيت الدين، وعرضوا معه اوضاع المنطقة وحاجاتها والمشاريع الانمائية التي تنفذ فيها.

وبعد انتهاء اللقاءات، تجول رئيس الجمهورية في أرجاء قصر بيت الدين وقاعاته وجناح الاقامة وقاعة مجلس الوزراء وصافح عددا من السواح الذين يزورون القصر، ثم اجرى دردشة مع الاعلاميين.

وسئل عما اذا كان مرتاحا بعد اجراء المصالحة الأخيرة في قصر بعبدا، اجاب: "ان الاعلام هو من يجب ان ينقل أصداء المصالحة في وسط الرأي العام"، مركزا على "ما تحقق ايضا عبر الاتفاق على ورقة اقتصادية ومالية مهمة جدا، خصوصا عشية تصنيف لبنان من قبل احدى المؤسسات المالية الدولية في 23 آب".

وعن اجواء واشنطن تجاه لبنان، قال: "انا في لبنان واحقق مصلحة لبنان، وقد تابعتم مواقفي في المحافل الدولية والقمم العربية".

وعما اذا كان انتقاله الى بيت الدين يؤشر الى ان صفحة الخلاف الماضي قد طويت، اكد ان "المشكلة ليست معي"، لافتا الى ان "الجروح بين الاطراف بدأت بالالتحام بشكل سليم".

وعن كلمته في ذكرى انتهاء حرب تموز(يوليو) مع العدو الاسرائيلي التي صادفت بالامس، قال: "اذا تكررت الحرب علينا سيتكرر الانتصار".

وكانت الطرق الشوفية الساحلية وصولا الى بيت الدين ازدانت بالاعلام واللافتات المرحبة بعون، اضافة الى صور رئيس الجمهورية ومقتطفات من مواقفه.

تمزيق لافتات: "الديموقراطي" يستنكر... و"الاشتراكي": عمـل مشبوه

وبعد رفع اللافتات الترحيبية، تزامناً مع انتقال عون إلى المقر الصيفي للرئاسة اليوم، عمد مجهولون ليلاً الى تمزيق بعض اللافتات في منطقة ملتقى النهرين البعيدة من المناطق السكنية والمأهولة. وسارع كل من "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"الحزب الديموقراطي اللبناني" الى استنكار الحادث، الذي اعتبره "الاشتراكي" مشبوهاً في الاهداف والتوقيت، في حين رأى الحزب "الديموقراطي" أنه لا يمثل قيم وعادات أهل الجبل.

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جنبلاط: الجبل يرحب برئيس البلاد

مع الإشارة إلى أن رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط كان من أول المرحّبين بالرئيس عون، إذ غرّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "وفوق كل اعتبار فإن الجبل يرحب برئيس البلاد العماد ميشال عون في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين".

كما أن وفداً كبيراً من الحزب "الاشتراكي"، و"اللقاء الديموقراطي" يضم نواباً وفعاليات ورجال دين ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير إضافة إلى قياديين في الحزب "الاشتراكي" سيزور الرئيس عون في بيت الدين في العاشرة والنصف قبل ظهر غد السبت، وذلك بتكليفٍ من جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وكلاهما خارج البلاد. وسينقل الوفد تحيات جنبلاط وتأكيده الدائم على ضرورة الانفتاح والحوار بين جميع اللبنانيين، وكذلك في الجبل.

"الإشتراكي"

وصدر عن مفوضية الإعلام في الحزب "الإشتراكي" بيان أكدت فيه "أن الحزب "الاشتراكي يستنكر تمزيق اللافتات الترحيبية برئيس الجمهورية"، معتبراً "ان هذا العمل مشبوه في الأهداف والتوقيت"، داعياً الى كشف الفاعلين والمرتكبين"، ومؤكداً رفضه التام لهذه الممارسات المرفوضة شكلا ومضموناً".

وجدد الحزب موقفه المرحب بانتقال رئيس البلاد إلى قصر بيت الدين في إستعادة لتقليد قديم في الحياة الوطنية والسياسية اللبنانية، مؤكداً أنه سيرحب به من خلال وفد وزاري ونيابي وشعبي كبير السبت تعبيرا عن موقفه الواضح في هذا المجال".

"الديموقراطي"

كذلك، استنكر "الديموقراطي اللبناني" في بيان صادر عن مديريّة الإعلام "قيام بعض الموتورين بتمزيق لافتات ترحيبيّة برئيس الجمهوريّة من طريق ملتقى النهرين في الشوف وصولاً إلى مفرق بلدة الجاهليّة"، معتبراً أن "هذا العمل لا يمثّل قيم وعادات أهل الجبل ولا تاريخهم".

عدوان وعبدالله والحجار يرحبون

وغرد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان عبر "تويتر" بالقول: "الجبل كل الجبل، نموذج العيش معاً، يرحب برئيس البلاد في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين".

بدوره، غرّد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله قائلاً: "اما خفافيش الليل من مزق لافتات الترحيب بفخامة الرئيس في اقامته بين اهله في بيت الدين، فإن جوابنا كحزب تقدمي اشتراكي لهم سيكون غدا مع أهل الجبل".

كما غرد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار قائلاً: "وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون بيننا في بيت الدين، يعزز ويمتن أجواء المصالحة التي حصلت في بعبدا، التي نؤكد جميعا على أهميتها. كل التحية والتقدير وطيب الإقامة لفخامته، لكن على ما يبدو أن هناك طابوراً خامساً يريد كعادته التشويش، لكن "فليخيطوا بغير هالمسلة".