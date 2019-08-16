شكرا لقرائتكم الهند «تخفّف» قيوداً في كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سريناغار (الهند) - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 18:17

أعلنت الشرطة في كشمير أن الهند خففت قيوداً على الحركة فيها، لكن الهواتف والإنترنت لا تزال معطلة لليوم الثاني عشر.



وقال المسؤول في الشرطة منير خان إن جامع «مسجد»، المسجد الرئيس في الإقليم، بقي مغلقاً أمام المصلين اليوم الجمعة.

جاء ذلك بعدما ألغت نيودلهي الحكم الذاتي لكشمير، ونشرت فيها عشرات الآلاف من الجنود، انضمّوا إلى نصف مليون عسكري، ما حوّل أجزاء من مركز المنطقة، مدينة سريناغار، إلى حصن تنتشر فيه حواجز طرق وأسلاك شائكة.

وأشار خان إلى رفع القيود المفروضة في جامو، وهي منطقة ذات غالبية هندوسية وأكثر هدوءاً. كذلك خُففت القيود في وادي كشمير، المعقل الرئيس لمقاومة الحكم الهندي.

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وقال خان: «يجب أن يكون واضحاً: فرض القيود وتخفيفها يتم وفق كل منطقة ولا يمكن تعميم الأمر».

وأفادت وكالة «برس ترست» الهندية للأنباء بأن الدولة أمرت موظفي الحكومة بالعودة إلى العمل، بدءاً من يوم الجمعة، فيما بقيت المدارس والمتاجر مغلقة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول إن السلطات تدرس السماح بفتح المدارس في الوادي الأسبوع المقبل، وزاد: «نتخذ ترتيبات لفتح كل المكاتب الحكومية في شكل طبيعي، بدءاً من الإثنين. حتى عندما تتقرر إعادة خدمات الهاتف، سيتم ذلك على مراحل».

وكان مسؤولون في الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، أعلنوا الخميس مقتل 3 جنود في قصف هندي عبر خط المراقبة، وهو بمثابة حدود بينهما، ومقتل آخرَين في حادث منفصل.

وذكر الجيش الباكستاني أنه ردّ على إطلاق النار، وقتل 5 جنود هنود. لكن ناطقاً باسم الجيش الهندي نفى الأمر.