شكرا لقرائتكم دمشق تتحدث عن تصديها لصاروخ قادم من شمال لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 14:30

قالت دمشق صباح اليوم الجمعة ان دفاعاتها الجوية تصدت لصاروخ معاد، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدميره في سماء مصياف في ريف حماة.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي كشفت في تمام الساعة 23:06 (بتوقيت سورية) من ليل الخميس، هدفا معاديا قادما من شمال لبنان باتجاه مدينة مصياف، وعلى الفور قامت بالتعامل معه وتدميره قبل الوصول إلى هدفه".

وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له سورية من الجانب الإسرائيلي، وقع مطلع الشهر الجاري، حين قصف الجيش الإسرائيلي مناطق في ريف القنيطرة الغربي (جنوب سورية).