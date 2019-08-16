شكرا لقرائتكم النائبة الأميركية إلهان عمر تعتبر منعها من دخول إسرائيل "إهانة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 14:33
اعتبرت النائبة الأميركية الديموقراطية إلهان عمر قرار إسرائيل الخميس منعها من الدخول بأنه "مروع" ويشكل "إهانة للقيم الديموقراطية".
وكتبت عمر في بيان حاد اللهجة "إنها إهانة أن يمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتانياهو بضغط من الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب دخول ممثلين عن الحكومة الأميركية".
وأعلنت إسرائيل، أمس الخميس، أنها ستمنع زيارة مقررة للنائبتين الأميركيتين إلهان عمر ورشيدة طليب المتحدرة من أصل فلسطيني لتأييدهما مقاطعتها بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين، في قرار يتماشى مع مطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت عمر أن من مسؤولياتها كنائبة القيام بزيارات إلى الدول التي تحصل على مساعدة أميركية للإشراف على هذه المساعدات.
وتابعت أن "السخرية في اتخاذ الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط مثل هذا القرار، هي أنه يشكل إهانة للقيم الديموقراطية وردا مروعا على زيارة مسؤولين رسميين من دولة حليفة".
وكان من المتوقع أن تصل النائبتان إلى إسرائيل نهاية الأسبوع في زيارة للأراضي الفلسطينية. وأعلنت إسرائيل قرارها بعد قليل على دعوة ترامب إلى منع دخول النائبتين اللتين تعتبران من أشد منتقديه.
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