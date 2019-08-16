شكرا لقرائتكم مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في القدس اثر عملية طعن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 14:29

قال مسؤولون إن شابين فلسطينيين هاجما عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالسكاكين في البلدة القديمة في القدس، مساء أمس الخميس، قبل أن تطلق عليهم النار ما أسفر عن مقتل أحدهما.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عنصرا من الشرطة أصيب بجروح متوسطة، مؤكدة انه أطلق النار على المهاجمين.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص لكنها أعلنت جرح إثنين آخرين، إصابة أحدهما متوسطة في حين لم تحدد إصابة الثاني.

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ووفق مستشفى شعاري تصيدق الإسرائيلي فإن الإصابة الثانية حرجة. ولفتت الشرطة إلى إصابة شخص آخر في المكان في ساقه من دون مزيد من التفاصيل.

وتصاعد التوتر في البلدة القديمة في القدس هذا الأسبوع بعد تزامن الأعياد الإسلامية واليهودية مع بعضها واندلاع المواجهات في موقع مقدس لدى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأسفرت المواجهات التي وقعت الأحد بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في الحرم القدسي عن إصابة عشرات الفلسطينيين وأربعة من عناصر الشرطة.