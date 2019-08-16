شكرا لقرائتكم أنقرة تنفي وجود تغيير في "المنطقة الآمنة" بشمال سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 22:35

نفت وزارة الدفاع التركية وجود أي تغيير في وجهات النظر في شأن "المنطقة الآمنة" المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة شمال سورية.



وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء التركية الاناضول، إن "الأنباء المزعومة حول المنطقة الآمنة التي تسندها بعض وسائل الإعلام إلى مسؤولين أتراك وأميركيين، لا تعكس الحقيقة". وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع ستعلن للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت والمكان".

وتابعت أنه "في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقا والتي لا تزال تحافظ على سريانها".

وكشفت الوزارة الاثنين الماضي، عن وصول وفد أميركي إلى مدينة شانلي أورفة جنوب شرقي تركيا، لإجراء تحضيرات أولية ضمن أنشطة مركز العمليات المشتركة المتعلق بـ "المنطقة الآمنة".