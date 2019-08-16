شكرا لقرائتكم أميركا تلغي تأشيرات ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 16 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 16 أغسطس 2019 / 14:33

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الجمعة)، عزمها إلغاء تأشيرات طاقم الناقلة الإيرانية «غريس1» بسبب انتماء طاقمها ودعمه للحرس الثوري الإيراني.



وقالت الخارجية الأميركية في بيان صحافي: «إن الولايات المتحدة تقدر أن طاقم الناقلة يتبع لفيلق الحرس الثوري الإيراني عن طريق نقل النفط من إيران إلى سورية».

وأضافت «وباعتبار تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية عليه فإن أفراد طاقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني بنقل النفط من إيران يصبحوا غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بموجب قانون الإرهاب الأميركي» .

وتابعت: «ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لحرمان إيران ووكلائها من الموارد التي يحتاجون إليها للانخراط في أنشطة خبيثة ومزعزعة للاستقرار في سورية وأماكن أخرى، ويشمل ذلك التنفيذ الكامل للعقوبات الأميركية فيما يتعلق بإيران وقوات الحرس الثوري الإيراني».